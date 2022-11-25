Экс-замглавы управления Минобороны приговорили к пяти годам колонии за взятки

Харламова признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.

«Суд ... назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщил судья Вадим Корчагин.

Уголовное дело против Харламова возбудили в июле текущего года. По данным следствия, чиновник предложил гендиректору АО «Корпорация НПО "РИФ"» за ежемесячное вознаграждение обеспечить «общее покровительство» и включить компанию в число исполнителей госконтрактов на разработку и производство продукции военного назначения. С июля 2019 года по март 2022-го Харламов получил через посредников 6 млн 520 тыс. рублей. В марте этого года чиновник уволился из Минобороны в связи с истечением срока службы по контракту.

