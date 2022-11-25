Экс-замглавы управления Минобороны приговорили к пяти годам колонии за взятки
Московский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам заключения экс-заместителя главы управления департамента Минобороны РФ по гособоронзаказу Леонида Харламова, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.
Харламова признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.
«Суд ... назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщил судья Вадим Корчагин.
Уголовное дело против Харламова возбудили в июле текущего года. По данным следствия, чиновник предложил гендиректору АО «Корпорация НПО "РИФ"» за ежемесячное вознаграждение обеспечить «общее покровительство» и включить компанию в число исполнителей госконтрактов на разработку и производство продукции военного назначения. С июля 2019 года по март 2022-го Харламов получил через посредников 6 млн 520 тыс. рублей. В марте этого года чиновник уволился из Минобороны в связи с истечением срока службы по контракту.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- В Кремле опровергли слухи о подготовке Путиным объявления о «мобилизации страны»
- Экс-замглавы управления Минобороны приговорили к пяти годам колонии за взятки
- В США предположили, что пандемия коронавируса произошла из-за инцидента с исследованием
- Пожар возник в здании парламента Киргизии
- Минтруд сообщил о зачёте одного дня участия в СВО за два рабочих
- Москву ожидают пробки до девяти баллов вечером в пятницу
- В Минтруде анонсировали индексацию выплат неработающим пенсионерам с 1 января
- Иран разрешил пяти российским компаниям поставлять птицеводческую продукцию
- Киев попросил Запад предоставить дизель и газ
- Владивосток отказался от новогодней программы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru