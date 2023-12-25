Экс-замглавы ЦБ Корищенко освобождён от наказания по делу о растрате
Московский городской суд принял решение освободить бывшего заместителя председателя Банка России Константина Корищенко, приговоренного к семи годам лишения свободы, в связи с истечением срока давности. Информация об этом появилась в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции
По той же причине от наказания освобождён предприниматель и предполагаемый партнёр экс-зампреда ЦБ Максим Пальчун. Приговор обеим был вынесен Таганским районным судом Москвы в сентябре. Им вменили растрату средств Инвестбанка в размере 1,4 миллиарда рублей, что, по мнению следствия, стало спусковым крючком банкротства кредитной организации в 2013 году. Корищенко был председателем её правления.
Обвиняемые также были оштрафованы на один миллион рублей каждый. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», кроме того, по иску Агентства страхования вкладов суд обязал обоих выплатить солидарно 549 миллионов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Aviasales: объем бронирования билетов в Китай в 2023 году вырос в 20 раз
- ФК «Спартак» решил возродить вторую команду
- СМИ: Убит автор расследования о вилле Зеленского в Египте
- Московский джазовый оркестр в 2024 году планирует выступить в ОАЭ и Таиланде
- Песков: Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Сербии
- Исследование: Четверть россиян загружали фото Путина в приложения для знакомств
- Автор книги «Слово пацана» назвал любимых персонажей в сериале
- Экс-замглавы ЦБ Корищенко освобождён от наказания по делу о растрате
- Психолог назвала главные признаки тревожного расстройства
- Маткапитал будут выплачивать только гражданам РФ на момент рождения ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru