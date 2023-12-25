Экс-замглавы ЦБ Корищенко освобождён от наказания по делу о растрате

Московский городской суд принял решение освободить бывшего заместителя председателя Банка России Константина Корищенко, приговоренного к семи годам лишения свободы, в связи с истечением срока давности. Информация об этом появилась в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции

По той же причине от наказания освобождён предприниматель и предполагаемый партнёр экс-зампреда ЦБ Максим Пальчун. Приговор обеим был вынесен Таганским районным судом Москвы в сентябре. Им вменили растрату средств Инвестбанка в размере 1,4 миллиарда рублей, что, по мнению следствия, стало спусковым крючком банкротства кредитной организации в 2013 году. Корищенко был председателем её правления.

Обвиняемые также были оштрафованы на один миллион рублей каждый. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», кроме того, по иску Агентства страхования вкладов суд обязал обоих выплатить солидарно 549 миллионов рублей.

