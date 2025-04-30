Экс-замглавы Томской области арестовали до 20 мая
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями суд арестовал до 20 мая экс-замглавы Томской области Александра Лебедева. Об этом сообщил Telegram-канал судов Свердловской области.
Ходатайство следователя об аресте Лебедева было удовлетворено Ленинским районным судом Екатеринбурга еще 6 апреля, однако защита бывшего чиновника обжаловала постановление в вышестоящей инстанции. Оно было остановлено без изменения Свердловским областным судом.
Ранее участковый уполномоченный полиции из города Горячий Ключ (Краснодарский край) Евгений Кривчик был приговорен судом к девяти годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за превышение должностных полномочий и незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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