Марию Костюк назначили врио губернатора Еврейской автономной области
Начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк была назначена на пост временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Этим же документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, глава государства принял отставку губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.
Ранее Путин назначил Гольдштейна временно исполняющим обязанности главы республики Коми, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru