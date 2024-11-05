Марию Костюк назначили врио губернатора Еврейской автономной области

Начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк была назначена на пост временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Этим же документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, глава государства принял отставку губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Ранее Путин назначил Гольдштейна временно исполняющим обязанности главы республики Коми, пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Отставки И НазначенияГубернаторыВладимир Путин

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