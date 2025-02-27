Экс-замглавы Минтранса Чалика отправили под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения для бывшего заместителя министра транспорта России Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным следствия, Чалик, работая в подведомственном Росавиации институте гражданской авиации, незаконно включал себя в списки на премии и поощрения.
Ущерб от его действий предварительно оценили в 1,6 миллиона рублей.
Прокуратура настаивала на домашнем аресте, защита просила запрет определенных действий. Сам Чалик вину не признал. Суд постановил оставить его под домашним арестом до 24 апреля, передает «Радиоточка НСН».
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