Экс-замглавы Минтранса Чалика отправили под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения для бывшего заместителя министра транспорта России Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, Чалик, работая в подведомственном Росавиации институте гражданской авиации, незаконно включал себя в списки на премии и поощрения.

СМИ: Экс-замглавы Минтранса Чалика задержали по делу о растрате

Ущерб от его действий предварительно оценили в 1,6 миллиона рублей.

Прокуратура настаивала на домашнем аресте, защита просила запрет определенных действий. Сам Чалик вину не признал. Суд постановил оставить его под домашним арестом до 24 апреля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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