Экс-замглавы Минтранса Чалика отправили под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения для бывшего заместителя министра транспорта России Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, Чалик, работая в подведомственном Росавиации институте гражданской авиации, незаконно включал себя в списки на премии и поощрения.