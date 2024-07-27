Экс-замглавы Минобороны Булгаков за 2018 год заработал 15,2 млн рублей

По данным агентства, в 2018-м была представлена последняя открытая декларация экс-замминистра. Тогда доход Булгакова составил свыше 15 млн рублей, вместе с женой он владел квартирой площадью 109 кв. м.

Другое имущество семьи было записано на супругу: три земельных участка, приобретенный в 2010 году жилой дом площадью свыше 620 «квадратов», кроссовер Lexus RX350. При этом доход жены Булгакова в 2009-2018 годах составлял 226 тысяч рублей.

В пятницу Дмитрия Булгакова арестовали по коррупционному делу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Минобороны замминистра работал в 2010-2022-м и отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

