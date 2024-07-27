Экс-замглавы Минобороны Булгаков за 2018 год заработал 15,2 млн рублей
Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, в 2018 году заработал 15,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в 2018-м была представлена последняя открытая декларация экс-замминистра. Тогда доход Булгакова составил свыше 15 млн рублей, вместе с женой он владел квартирой площадью 109 кв. м.
Другое имущество семьи было записано на супругу: три земельных участка, приобретенный в 2010 году жилой дом площадью свыше 620 «квадратов», кроссовер Lexus RX350. При этом доход жены Булгакова в 2009-2018 годах составлял 226 тысяч рублей.
В пятницу Дмитрия Булгакова арестовали по коррупционному делу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Минобороны замминистра работал в 2010-2022-м и отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru