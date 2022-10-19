Экс-замглавы Минэнерго заподозрили во взятке в 227 млн рублей

Имя фигуранта не уточняется. По словам Колокольцева, МВД установило факт получения взятки в ходе совместных действий с ФСБ, Росфинмониторингом и федеральным казначейством.

«Средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов», – цитирует министра РИА Новости.

