Экс-замглавы Минэнерго заподозрили во взятке в 227 млн рублей
Бывший заместитель министра энергетики РФ получил взятку в размере 227 млн рублей. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Имя фигуранта не уточняется. По словам Колокольцева, МВД установило факт получения взятки в ходе совместных действий с ФСБ, Росфинмониторингом и федеральным казначейством.
«Средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов», – цитирует министра РИА Новости.
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