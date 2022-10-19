Экс-замглавы Минэнерго заподозрили во взятке в 227 млн рублей

Бывший заместитель министра энергетики РФ получил взятку в размере 227 млн рублей. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Замглавы отделения ПФР получил четыре года колонии за взятку в 26 млн рублей

Имя фигуранта не уточняется. По словам Колокольцева, МВД установило факт получения взятки в ходе совместных действий с ФСБ, Росфинмониторингом и федеральным казначейством.

«Средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов», – цитирует министра РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МВДВзяткаМинэнерго РФВладимир Колокольцев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры