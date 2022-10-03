Замглавы отделения ПФР получил четыре года колонии за взятку в 26 млн рублей
Заместитель руководителя отделения Пенсионного фонда России в Челябинске Александр Орехов приговорён к четырём годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в 26 миллионов рублей. Его также оштрафовали на 2,7 миллиона рублей.
Отбывать наказание чиновник будет в колонии строгого режима, постановил Центральный районный суд Челябинска. Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем, его дело рассматривалось отдельно от соучастников — главы отделения ПФР Виктора Чернобровина и директора административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева.
Согласно материалам дела, Орехов вместе с сообщниками на протяжении скольких лет получал взятки от охранной компании за заключение государственного контракта на охрану помещений челябинских подразделений ПФР.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим летом председатель правительства Михаил Мишустин отправил в отставку главу Пенсионного фонда Андрея Кигима, который строил «дворцы» за счёт пенсионеров
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+30 085 / сут.
Умерли
387 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
20,1 млн+46 992 / сут.
- «Идет борьба»: Колташов об искусственном ослаблении рубля
- Песков: Референдумов по вопросу о границах новых территорий не планируется
- В Кремле призвали исключать эмоции при оценке СВО
- Кремль оценил призыв Кадырова использовать ядерное оружие против ВСУ
- Глава МИД Польши подписал ноту в адрес ФРГ с требованием репараций
- Экономист: Присоединение новых территорий к РФ не повлияло на фондовый рынок
- Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за референдумов
- «Без паники!»: Экономист объяснил новые процедуры ЦБ по установке курса валют
- Кадыров заявил об отправке своих сыновей в зону спецоперации на Украине
- Отстранённого хабаровского военкома отправили на Колыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru