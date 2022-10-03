Замглавы отделения ПФР получил четыре года колонии за взятку в 26 млн рублей

Заместитель руководителя отделения Пенсионного фонда России в Челябинске Александр Орехов приговорён к четырём годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в 26 миллионов рублей. Его также оштрафовали на 2,7 миллиона рублей.

Отбывать наказание чиновник будет в колонии строгого режима, постановил Центральный районный суд Челябинска. Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем, его дело рассматривалось отдельно от соучастников — главы отделения ПФР Виктора Чернобровина и директора административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева.

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Согласно материалам дела, Орехов вместе с сообщниками на протяжении скольких лет получал взятки от охранной компании за заключение государственного контракта на охрану помещений челябинских подразделений ПФР.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим летом председатель правительства Михаил Мишустин отправил в отставку главу Пенсионного фонда Андрея Кигима, который строил «дворцы» за счёт пенсионеров

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ВзяткаПФРСуд
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