Замглавы отделения ПФР получил четыре года колонии за взятку в 26 млн рублей

Заместитель руководителя отделения Пенсионного фонда России в Челябинске Александр Орехов приговорён к четырём годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в 26 миллионов рублей. Его также оштрафовали на 2,7 миллиона рублей.

Отбывать наказание чиновник будет в колонии строгого режима, постановил Центральный районный суд Челябинска. Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем, его дело рассматривалось отдельно от соучастников — главы отделения ПФР Виктора Чернобровина и директора административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева.