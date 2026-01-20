Экс-замдиректора Росгвардии Милейко получил срок за мошенничество и был отпущен

По версии следствия, Милейко согласился на завышение цен поставок вещевого имущества для нужд ведомства.

Отмечается, что за счёт сроков задержания, применения мер пресечения, отбытия наказания в виде лишения свободы и исполнения дополнительных наказаний суд постановил считать назначенный семилетний срок отбытым.

Милейко был освобождён в зале суда. Однако ему придётся выплатить штраф в размере 880 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его звания генерал-лейтенанта запаса.

Ранее суд арестовал начальника управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту, который является фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

