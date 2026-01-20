Экс-замдиректора Росгвардии Милейко получил срок за мошенничество и был отпущен
Бывший замдиректора Росгвардии Сергея Милейко получил семь лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает RT.
По версии следствия, Милейко согласился на завышение цен поставок вещевого имущества для нужд ведомства.
Отмечается, что за счёт сроков задержания, применения мер пресечения, отбытия наказания в виде лишения свободы и исполнения дополнительных наказаний суд постановил считать назначенный семилетний срок отбытым.
Милейко был освобождён в зале суда. Однако ему придётся выплатить штраф в размере 880 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его звания генерал-лейтенанта запаса.
Ранее суд арестовал начальника управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту, который является фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
