Экс-вратарь сборной Германии Леманн переболел COVID-19

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн признался, что перенес коронавирусную инфекцию. Как отмечает издание Bild, он рассказал, что болезнь проходила у него в легкой форме, благодаря чему он выздоровел уже спустя две недели.

50-летнего Леманн заявил, что в середине марта его мучил кашель, а также наблюдалась легкая лихорадка на протяжении полутора дней. Однако он отметил, что заболевание протекало у него легче, чем грипп. Леманн предположил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией ему помог здоровый образ жизни, пишет Газета.ру.

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В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель ранее рассказала, как она провела домашний карантин, на который отправилась после контакта с инфицированным COVID-19 врачом. Она призналась, что это было «нелегко». 3 апреля Меркель вернулась на работу в ведомство канцлера ФРГ в Берлине.

Она рассказала, что 14 дней дома, 14 дней только по телефону и в сети на связи с миром - это действительно нелегко. Особенно нелегко, по словам канцлера Германии, это для многих пожилых или больных людей, которые в это время должны быть дома одни. Она направила всем, кто находится в такой ситуации, самые теплые пожелания.

