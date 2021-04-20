Агентство по страхованию вкладов подало иск на 210 млрд к владельцу «Югры» Хотину и 27 компаниям
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует взыскать 210,5 миллиардов рублей с владельца банка «Югра» Алексея Хотина и 27 связанных с ним компаний, сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АСВ 19 апреля. Основания для исковых требований не указаны. Некоторые из указанных компаний-ответчиков уже являются соответчиками Хотина по делу о банкротстве банка «Югра».
С начала марта 2020 года АСВ предъявила уже 26 исков к контролирующим лицам «Югры» на общую сумму 251,3 миллиарда рублей. Банк «Югра» был признан банкротом в 2018 году, АСВ назначили конкурсным управляющим. Алексей Хотин являлся основным владельцем банка, у него было 52,5% капитала компании.
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