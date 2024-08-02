Экс-вице-президент Газпромбанка Волобуев арестован по делу о госизмене

В публикации уточняется, что Волобуеву избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца с момента пересечения им границы России или с момента задержания на территории страны.

Экс-вице президента Газпромбанка обвиняют в совершении преступления по статье «госизмена» и «участие в деятельности террористической организации». Волобуев также находится в международном розыске.

После начала спецоперации РФ на Украине Волобуев уехал из России и вступил в подразделение вооруженных сил Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

