Экс-вице-губернатор Кубани Минькова получила условный срок за мошенничество

Гособвинение требовало для экс-чиновницы пять лет лишения свободы в колонии общего режима, а также 700 тысяч рублей штрафа. Ленинский районный суд Краснодара ограничился условным сроком - пять лет и шесть месяцев, с испытательным сроком в пять лет. Требование о штрафе удовлетворено в указанном размере.

В суде отметили, что решение принято «с учётом смягчающих вину обстоятельств».

«Полное признание вины, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, возмещение ущерба потерпевшему, наличие на иждивении двух малолетних детей и матери-пенсионера, а также наличие наград и поощрений», - говорится в сообщении.

При этом Миньковой запретили в течение трёх лет занимать должности на госслужбе.

Ранее Прикубанский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество Миньковой, которое приобреталось «с целью сокрытия реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

