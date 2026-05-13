Экс-вице-губернатор Кубани Минькова получила условный срок за мошенничество
Экс-вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова была признана виновной в мошенничестве и легализации имущества. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Гособвинение требовало для экс-чиновницы пять лет лишения свободы в колонии общего режима, а также 700 тысяч рублей штрафа. Ленинский районный суд Краснодара ограничился условным сроком - пять лет и шесть месяцев, с испытательным сроком в пять лет. Требование о штрафе удовлетворено в указанном размере.
В суде отметили, что решение принято «с учётом смягчающих вину обстоятельств».
«Полное признание вины, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, возмещение ущерба потерпевшему, наличие на иждивении двух малолетних детей и матери-пенсионера, а также наличие наград и поощрений», - говорится в сообщении.
При этом Миньковой запретили в течение трёх лет занимать должности на госслужбе.
Ранее Прикубанский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество Миньковой, которое приобреталось «с целью сокрытия реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
