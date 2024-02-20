Росфинмониторинг внес сенатора США Грэма в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внёс американского сенатора Линдси Грэма в список экстремистов и террористов.

Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta в список экстремистов и террористов

«Грэм Линдси Олин, 09.07.1955 г.р, штат Южная Каролина, США», – говорится в перечне.

Попадание в данный список Росфинмониторинга означает замораживание средств указанного лица в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее в СМИ появилось видео встречи Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским. На нём американский сенатор назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег» Вашингтона, сообщает Ura.ru.

После этих высказываний глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а МВД РФ объявило Грэма в розыск.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ТеррористыЭкстремистыСенат США

Горячие новости

Все новости

партнеры