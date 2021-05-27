Экс-техдиректор компании-собственника «Зимней вишни» попросил частичного оправдания

Бывший технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев во время судебных прений на заседании Заводского районного суда попросил оправдать его по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по второй статье обвинения - о нарушении требований пожарной безопасности – он попросил судью учесть его частичное признание вины, передает ТАСС.

Адвокат Роман Власов отметил, что сторона обвинения не представила доказательств того, что Соболев был осведомлен о нарушениях в торговом центре. Он был уверен, что противопожарная система работает в автоматическом режиме и исправна. По словам защитника, такие выводы он делал на основании заключений специализированной лицензированной организации «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную систему в «Зимней вишне».