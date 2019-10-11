Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове сознался

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове мужчина дал признательные показания, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, пишет RT.

Отмечается, что подозреваемый назвал мотивы убийства. По его словам, несколько месяцев назад он приметил в городе бесхозный гараж и самовольно завладел им. Девочка проходила мимо и спросила его, он ли хозяин гаража. Испугавшись разоблачения, мужчина убил школьницу. Также он признался, что подумал о семейной связи девочки с настоящими владельцами гаража.

Ранее НСН писала о задержании подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы. По некоторым данным, мужчина ранее был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Добавим, на преступление отреагировала главред RT Маргарита Симоньян. В своём Telegram-канале она призвала ужесточить Уголовной кодекс РФ в отношении педофилов. Как пишет «Свободная пресса», по её мнению их необходимо отправлять в тюрьму на пожизненное заключение.

