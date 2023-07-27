Экс-судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат приговорили к 9 годам колонии
Мосгорсуд признал бывшего судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат виновой в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, женщина предложила своей коллеге Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести определённое решение. Кондрат вину не признала, назвав всё произошедшее провокацией.
По решению суда экс-судья получила девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также Кондрат был назначен штраф более 77 млн рублей. Кроме того, ей на пять лет запретили занимать должности в госорганах, судебной системе и правоохранительных органах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru