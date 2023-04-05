Экс-сотрудница Варламова потребовала с блогера 700 тыс. рублей

Дата судебного заседания пока не назначена. В иске бывшая сотрудница требует признать незаконным факт увольнения, взыскать недоплаченную зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, пособия по беременности, родам и уходу за ребенком.

По словам Ганеевой, в 2020–2021 годах она организовывала съемки ряда проектов Варламова.

«При этом он отказался меня оформить на работу надлежащим образом, однако платил зарплату», — сообщила девушка.

Когда Ганеева рассказала блогеру о своей беременности и предупредила, что некоторое время не сможет полноценно работать, Варламов предложил ей «небольшую компенсацию», но позже уволил без выходного пособия. Бывший продюсер утверждает, что эта ситуация отразилась на ее здоровье.

Сам Варламов отказался комментировать конфликт с Ганеевой.

