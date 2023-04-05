Экс-сотрудница Варламова потребовала с блогера 700 тыс. рублей
Экс-продюсер блогера Ильи Варламова (признан в России иноагентом) Полина Ганеева подала против него иск, потребовав взыскать более 700 тысяч рублей за увольнение во время беременности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.
Дата судебного заседания пока не назначена. В иске бывшая сотрудница требует признать незаконным факт увольнения, взыскать недоплаченную зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, пособия по беременности, родам и уходу за ребенком.
По словам Ганеевой, в 2020–2021 годах она организовывала съемки ряда проектов Варламова.
«При этом он отказался меня оформить на работу надлежащим образом, однако платил зарплату», — сообщила девушка.
Когда Ганеева рассказала блогеру о своей беременности и предупредила, что некоторое время не сможет полноценно работать, Варламов предложил ей «небольшую компенсацию», но позже уволил без выходного пособия. Бывший продюсер утверждает, что эта ситуация отразилась на ее здоровье.
Сам Варламов отказался комментировать конфликт с Ганеевой.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- СМИ: Украинский ударный дрон упал вблизи Запорожской АЭС
- Экс-сотрудница Варламова потребовала с блогера 700 тыс. рублей
- Военкор: Российские военные специально замедлили взятие Артемовска
- Япония заявила о намерении развивать сотрудничество с НАТО
- В Польше предположили, что Зеленский посетит Варшаву для подготовки к переговорам с Россией
- СМИ: Бойцов из ДНР в плену заставляли давать ложные показания
- Российские военные укрепляют линии обороны у Каховского водохранилища
- Экс-сотрудник ЦРУ высмеял планы Нуланд на Крым
- В России выросла численность редких дальневосточных леопардов
- СМИ: ВСУ применили в Артемовске установку «Змей Горыныч»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru