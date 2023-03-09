Блогер Варламов призвал «не относиться серьезно» к истории с гражданством Туркменистана
Урбанист в беседе с НСН намекнул на то, что пост про получение гражданства - не то, чем кажется.
Блогер Илья Варламов прокомментировал НСН свое заявление о получении гражданства Туркменистана.
Ранее известный урбанист написал в своем Telegram-канале, что получил туркменский паспорт в посольстве в Стамбуле. Кроме того, Варламов сообщил, что ему предстоит «сложный переезд».
Отвечая на вопрос о новом гражданстве, предыстории решения о его получении и возможном отказе от паспорта России, Варламов отметил, что Туркменистан не принимает в свое гражданство за рубежом.
«Поэтому серьезно относиться к этой истории не надо», — подчеркнул блогер.
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