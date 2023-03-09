Блогер Варламов призвал «не относиться серьезно» к истории с гражданством Туркменистана

Ранее известный урбанист написал в своем Telegram-канале, что получил туркменский паспорт в посольстве в Стамбуле. Кроме того, Варламов сообщил, что ему предстоит «сложный переезд».

Отвечая на вопрос о новом гражданстве, предыстории решения о его получении и возможном отказе от паспорта России, Варламов отметил, что Туркменистан не принимает в свое гражданство за рубежом.

«Поэтому серьезно относиться к этой истории не надо», — подчеркнул блогер.

