Экс-солистка «ВИА Гры» ждет ребенка от Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабева ждет третьего ребенка от Валерия Меладзе. Об этом она написала в своем Instagram, выложив фото с округлившимся животом.

У пары уже есть двое детей - сыновья 17 и 6 лет.

Будущий ребенок станет шестым в семье Валерия Меладзе, так как от предыдущего брака у продюсера и музыканта есть трое сыновей.

