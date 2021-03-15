Экс-солистка «ВИА Гры» ждет ребенка от Меладзе
15 марта 202113:29
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабева ждет третьего ребенка от Валерия Меладзе. Об этом она написала в своем Instagram, выложив фото с округлившимся животом.
У пары уже есть двое детей - сыновья 17 и 6 лет.
Будущий ребенок станет шестым в семье Валерия Меладзе, так как от предыдущего брака у продюсера и музыканта есть трое сыновей.
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15 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru