Экс-руководители «Нота-банка» получили до 11 лет колонии за хищение 26 млрд рублей
Останкинский суд Москвы назначил от пяти до 11 лет лишения свободы пяти бывшим руководителям ПАО «Нота-Банк» по делу о хищении 26,8 млрд рублей из финансовой организации, об этом сообщила в понедельник прокуратура Москвы.
В ведомстве уточнили, что речь идет о членах правления банка братьях Дмитрии и Вадиме Ерохиных, о корпоративном директоре Тимуре Исхакове, о директоре департамента экономической безопасности Алексее Кирееве и о начальнике отдела кредитования Андрее Симакове.
В материале уточняется, что Дмитрий Ерохин получил 11 лет лишения свободы, а его брат – восемь лет лишения свободы. Кирееву, Исхакову и Симакову дали по пять лет лишения свободы. Также всем фигурантам дополнительно назначены штрафы на суммы от 500 тысяч рублей до 2,5 млн рублей. Все экс-сотрудники «Нота-Банка» признаны виновными по статье «присвоение чужого имущества…с использованием служебного положения, организованной группой в особо крупном размере». По версии следствия, все экс-руководители банка похищали средства кредитного учреждения под видом процедуры кредитования юридических лиц с помощью своих подчиненных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru