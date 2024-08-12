Экс-руководители «Нота-банка» получили до 11 лет колонии за хищение 26 млрд рублей

Останкинский суд Москвы назначил от пяти до 11 лет лишения свободы пяти бывшим руководителям ПАО «Нота-Банк» по делу о хищении 26,8 млрд рублей из финансовой организации, об этом сообщила в понедельник прокуратура Москвы.

В ведомстве уточнили, что речь идет о членах правления банка братьях Дмитрии и Вадиме Ерохиных, о корпоративном директоре Тимуре Исхакове, о директоре департамента экономической безопасности Алексее Кирееве и о начальнике отдела кредитования Андрее Симакове.