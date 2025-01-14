Ректора агротехнологического университета задержали в Нижнем Новгороде

Уточняется, что Воротников был задержан утром 14 января в своем рабочем кабинете.

Как сообщает Telegram-канал NewsNN, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Воротникова подозревают в коррупции. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее трех фигурантов дела о создании бывшим ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадием Лазаревым организованного преступного сообщества заподозрили в краже денег у студентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

