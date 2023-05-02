Экс-пожарный инспектор отверг в суде вину по делу «Зимней вишни»

Бывший главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев отверг в полном объёме свою вину в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Он заявил об этом в Центральном суде города.

Терентьев проходит в деле обвиняемым по статьям «Мошенничество» и «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц». В ходе прений сторон он назвал вменяемые ему преступные деяния сфабрикованными.

Инспектор, в частности, подчеркнул, что не проверял ТРЦ «Зимняя вишня», поскольку этот объект не был за ним закреплён. По словам Терентьева, его стремятся осудить за деятельность подчиненных, в действиях которых обвинение не выявило никаких противоправных действий.