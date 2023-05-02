Экс-пожарный инспектор отверг в суде вину по делу «Зимней вишни»

Бывший главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев отверг в полном объёме свою вину в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Он заявил об этом в Центральном суде города.

Терентьев проходит в деле обвиняемым по статьям «Мошенничество» и «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц». В ходе прений сторон он назвал вменяемые ему преступные деяния сфабрикованными.

Инспектор, в частности, подчеркнул, что не проверял ТРЦ «Зимняя вишня», поскольку этот объект не был за ним закреплён. По словам Терентьева, его стремятся осудить за деятельность подчиненных, в действиях которых обвинение не выявило никаких противоправных действий.

Еще четыре фигуранта дела «Зимней вишни» получили от 7 до 18 лет колонии

Он также подчеркнул, что его вину в хищении денежных средств регионального главка МЧС под видом компенсации за отпуск не подтвердили и свидетели. Сторона обвинения просит суд приговорить Терентьева к 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 тысяч рублей.

ТРЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. В огне и дыму погибли 60 человек, 37 из них - дети. По этому делу суды вынесли уже несколько решений.

Так, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в октябре 2022 года к восьми годам колонии строгого режима был приговорён бывший гендиректор и совладельцу ТРЦ Вячеслав Вишневский. Он признан виновным в передачи взятки руководителю регионального Госстройнадзора при реконструкции с нарушениями этого здания.

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ФОТО: flickr.com // Andry Markison
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