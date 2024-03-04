Экс-посла Украины в Казахстане объявили в розыск и заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), призывавшего убивать русских по всему миру. Также дипломата объявили в федеральный и международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, Врублевского заочно обвиняют по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. В рамках расследования дела орган предварительного следствия вынес постановление об объявлении дипломата в розыск. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД.

«Кроме того, суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании гражданину Украины Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ», — указал собеседник ТАСС.

Решение о заочном аресте экс-посла принял столичный Басманный суд Москвы, постановление еще не обжаловано.

Ранее Петр Врублевский заявил, что Киев старается «убить как можно больше» русских, напоминает телеканал «360». Позже дипломат принес извинения за свои высказывания. В октябре 2022-го Врублевского сняли с должности посла Украины в Казахстане, пишет Ura.ru.

