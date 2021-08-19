Экс-посла Швейцарии в России обвинили в домогательствах
Бывшая переводчица посольства Швейцарии в России Наталья Полуэктова обвиняет в домогательствах экс-посла этой страны Ива Россье, сообщил РИА Новости представитель россиянки Александр Добровинский.
По его словам, прокуратура Москвы начала проверку в отношении Россье.
При этом Полуэктова является фигуранткой уголовного дела, инициированного посольством Швейцарии. Ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии обвинения, она обманула дипмиссию на 4,5 миллиона рублей, получив компенсации за поддельные медицинские страховки. За это россиянке грозит до 10 лет тюрьмы.
Однако Полуэктова вину не признает. Ее защита утверждает, что россиянка стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась дать огласку истории с домогательствами экс-посла. В МИД Швейцарии называют это клеветой.
По словам Добровинского, Басманная межрайонная прокуратура начала проверку материалов для дальнейшего возбуждения уголовного дела по факту домогательств со стороны Россье.
«Надеюсь, бывший посол наденет швейцарские часы, возьмёт с собой швейцарский сыр и шоколад, приедет в Москву дать показания, и на этот раз скажет правду», - добавил он.
Ранее сообщалось о секс-скандале с участием посла Молдавии в России Владимира Головатюка. После обвинений в домогательствах со стороны сотрудницы дипмиссии его вернули в Молдавию и отозвали с этой должности.
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