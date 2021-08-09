Посла Молдавии в России Головатюка отозвали с должности

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк отозван с должности. Об этом заявила премьер республики Наталья Гаврилица в ходе заседания правительства.

«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено», — приводит слова Гаврилицы РИА Новости.

Ранее в министерстве иностранных дел Молдавии сообщили о вызове Головатюка в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипмиссии. При этом внешнеполитическое ведомство подготовило проект об отзыве посла. По данным местных СМИ, причиной отзыва дипломата стала его причастность к домогательствам к одной из сотрудниц дипмиссии.

Как сообщил портал Deschide.md, ссылаясь на собственные источники, Головатюк якобы под вымышленным предлогом вызвал сотрудницу посольства к себе домой, где предстал перед ней «обнаженным и сексуально возбужденным». Сам посол отказался давать комментарии относительно своей причастности к секс-скандалу, заявив, что выехал в Кишинев в связи с отпуском.

