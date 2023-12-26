Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова повторно оштрафовали за фейки об армии
Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова виновным в совершении административного нарушения по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что поводом для возбуждения административного дела стали высказывания мужчины в интервью YouTube-каналу «Сталинград».
По решению суда, за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Это уже второй подобный штраф для Квачкова - в августе по данной статье его оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву ввести в Уголовный кодекс статью об оскорблении участника спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru