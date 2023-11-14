Экс-полицейскому из Москвы дали 8,5 года колонии за взятки

По данным правоохранителей, в августе 2020-ноябре 2021 года Баршев, работавший инспектором отдела про вопросам миграции ОМВД по Молжаниновскому району, оформлял документы на находящихся за пределами РФ людей. За один документ экс-полицейский брал от 30 до 45 тысяч рублей и всего изготовил десять паспортов. Соучастница Баршева Ольга Новикова получала и передавала взятки и документы, ей полагалось 10 тысяч рублей от каждой переданной суммы.

«Суд приговорил Баршева к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 8 лет», — указали в прокуратуре.

Бывший полицейский будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

При этом Новикова, обвиняемая в посредничестве, получила 7 лет заключения и штраф 1,5 млн рублей с отсрочкой до достижения ребенком 14 лет.

Ранее суд в Москве приговорил экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который продал данные об убитой в 2022 году журналистке Дарье Дугиной, к четырем годам колонии, пишет RT.

