Экс-полицейские, изнасиловавшие коллегу, получили от 5,5 до 7 лет колонии
Трое бывших полицейских получили от 5,5 до 7 лет колонии за изнасилование коллеги в отделе полиции Уфы. Об этом сообщает РИА Новости.
В среду Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор трем бывшим высокопоставленным полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы.
После повторного рассмотрения дела начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук осужден на 5,5 лет колонии, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев - на семь лет колонии каждый. Они признаны виновными по ст. 131 и 132 УК РФ, пишет «Интерфакс».
По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 30 октября 2018 года. Полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу прямо в отделе полиции в Уфимском районе республики. Фигурантов дела уволили из ОВД, а пострадавшая была уволена за распитие алкоголя на рабочем месте.
В декабре 2019 года бывшим полицейским уже был вынесен приговор. Стороны его обжаловали в Верховном суде Башкирии, который в июне прошлого года двоих полностью оправдал, а третьему снизил наказание с шести до четырех лет лишения свободы. Однако уже в ноябре кассационный суд в Самаре отменил решение Верховного суда Башкирии и отправил дело на пересмотр.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Голикова предупредила россиян о риске путешествий в зарубежные страны
- Голикова: Турция примет меры в случае заболевания российских туристов
- СМИ: Защитник сборной России по футболу захотел повышения зарплаты
- Минкультуры выступило за введение QR-кодов в столичных кино и театрах
- Собянин назвал число москвичей, получивших первый компонент вакцины от COVID-19
- Голикова сообщила о вакцинации более 20 миллионов россиян
- Лондон отрицает, что Россия открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу
- Экс-полицейские, изнасиловавшие коллегу, получили от 5,5 до 7 лет колонии
- Ученые назвали нового «суперраспространителя» COVID-19
- Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США вблизи российской границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru