Экс-полицейские, изнасиловавшие коллегу, получили от 5,5 до 7 лет колонии

Трое бывших полицейских получили от 5,5 до 7 лет колонии за изнасилование коллеги в отделе полиции Уфы. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор трем бывшим высокопоставленным полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы.

После повторного рассмотрения дела начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук осужден на 5,5 лет колонии, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев - на семь лет колонии каждый. Они признаны виновными по ст. 131 и 132 УК РФ, пишет «Интерфакс».