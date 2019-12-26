Фигуранты дела об изнасиловании дознавательницы получили сроки
В Уфе суд вынес приговоры бывшим высокопоставленным полицейским, которые были признаны виновными в изнасиловании подчиненной в октябре прошлого года.
Экс-глава отдела МВД по вопросам миграции по Уфимскому району Павел Яромчук был приговорен к шести годам лишения свободы, экс-начальник отдела полиции по Уфимскому району Эдуард Матвеев и экс-глава отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавата Галиев получили семь лет в колонии, передает RT.
Кроме того, всех осужденных обязали выплатить потерпевшей в качестве компенсации 3 миллиона рублей.
Напомним, девушка-дознаватель обратилась с заявлением в конце октября прошлого года. Она заявила, что над ней надругались трое нетрезвых полицейских.
После разразившегося скандала подозреваемые были уволены из органов. Впоследствии из МВД ушла и потерпевшая.
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