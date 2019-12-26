Фигуранты дела об изнасиловании дознавательницы получили сроки

Экс-глава отдела МВД по вопросам миграции по Уфимскому району Павел Яромчук был приговорен к шести годам лишения свободы, экс-начальник отдела полиции по Уфимскому району Эдуард Матвеев и экс-глава отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавата Галиев получили семь лет в колонии, передает RT.

Кроме того, всех осужденных обязали выплатить потерпевшей в качестве компенсации 3 миллиона рублей.

Напомним, девушка-дознаватель обратилась с заявлением в конце октября прошлого года. Она заявила, что над ней надругались трое нетрезвых полицейских.

После разразившегося скандала подозреваемые были уволены из органов. Впоследствии из МВД ушла и потерпевшая.

