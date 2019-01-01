Экс-начальнику управления СК Дрыманову предъявлено окончательное обвинение
Экс-главе московского управления Следственного комитета предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает ТАСС, напоминая, что Александр Дрыманов обвиняется в получении взяток. При этом источник подчёркивает, что генерал свою вину не признает.
Как напоминает Москва 24, Александр Дрыманов был арестован в июле прошлого года. ФСБ подозревает экс-главу столичного СК в получении взятки в 9 тысяч долларов. Она должна была «смягчить» обвинения члену ОПГ Захарии Калашова (Шакро Молодого) Андрею Койчукову (Итальянцу).
Дрыманов занимал пост главы СК по Москве с 2015 по 2018 годы. После он уволился по собственному желанию.
В июле НСН сообщала, что экс-руководитель московского СКР Александр Дрыманов, помещённый накануне в СИЗО на два месяца, отказался от услуг защитников. Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН отметил, что генерал это сделал с возможной целью менять концепцию своей защиты в случае необходимости.
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