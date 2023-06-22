Экс-начальник ГУЭБиПК МВД Сугробов вышел из колонии по УДО

Экс-генерал МВД в апреле 2017 года был приговорён к 22 годам колонии строгого режима. Однако затем Верховный суд уменьшил срок до 12 лет, напоминает RT. Сугробов был признан виновным, в частности, в провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий и организации преступного сообщества.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вместе с Сугробовым на скамье подсудимых оказались ещё девять его подчинённых.

