Экс-начальник ГУЭБиПК МВД Сугробов вышел из колонии по УДО

Бывший руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов досрочно выпущен из исправительной колонии №3 в городе Скопин Рязанской области. Ранее местный суд принял решение об условно-досрочном освобождении осуждённого.

Просьба об УДО была удовлетворена частично – экс-борец с коррупцией освобождён от основного наказания, однако дополнительное оставлено в силе. Как сообщает ТАСС, выход на свободу Сугробова стал возможен после отказа прокуратуры обжаловать решение суда об УДО.

Ошибки в приговоре Сугробова не дают оснований его отменить

Экс-генерал МВД в апреле 2017 года был приговорён к 22 годам колонии строгого режима. Однако затем Верховный суд уменьшил срок до 12 лет, напоминает RT. Сугробов был признан виновным, в частности, в провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий и организации преступного сообщества.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вместе с Сугробовым на скамье подсудимых оказались ещё девять его подчинённых.

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Фото: telegram.org
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