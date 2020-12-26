Экс-министра ЖКХ задержали за нарушения нацпроекта по горсреде в Ростовской области

Бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера подозревают в финансовых нарушениях при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

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«Причиной задержания стали нарушения при освоении средств по нацпроекту "Жилье и городская среда" по парку Вересаево в Ростове-на-Дону», - цитирует агентство собеседника.

Уточняется, что бывшего чиновника задержали на 48 часов.

Накануне Майера обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и задержали.

Злоумышленника уволили с поста министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 16 марта по указу губернатора региона Василия Голубева.

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ФОТО: pxhere.com
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