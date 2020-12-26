Экс-министра ЖКХ задержали за нарушения нацпроекта по горсреде в Ростовской области
Бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера подозревают в финансовых нарушениях при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«Причиной задержания стали нарушения при освоении средств по нацпроекту "Жилье и городская среда" по парку Вересаево в Ростове-на-Дону», - цитирует агентство собеседника.
Уточняется, что бывшего чиновника задержали на 48 часов.
Накануне Майера обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и задержали.
Злоумышленника уволили с поста министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 16 марта по указу губернатора региона Василия Голубева.
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