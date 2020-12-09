Счётная палата РФ выявила 128 нарушений, связанных с хищением и коррупцией

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в своём твиттере написал, что возглавляемое им ведомство за прошлый и текущий год выявила 128 нарушений на 24 миллиарда рублей.

Кудрин уточнил, что эти нарушения связаны с хищением и нецелевым использованием бюджетных средств, а также коррупцией

Также председатель Счётной палаты напомнил, что 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Кроме того он отметил, что действия государства «должны быть прозрачными и подконтрольными обществу», поэтому следует активнее «внедрять стандарты открытости».

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, которые запрещает разглашение сведений о частной жизни и имуществе сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, так как это оказывает негативное влияние на осуществление ими своей деятельности.