Беглов против Собянина. Питерский губернатор стал самым цитируемым в России

Четвертую позицию занял глава Челябинской области Алексей Текслер. Пятерку самых цитируемых действующих глав регионов России закрыл губернатор Крыма Сергей Аксенов с 73 011 сообщений. Отметим, что он же занял первое место в аналогичном рейтинге по Южному федеральному округу за сентябрь 2019 года.

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