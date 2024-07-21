Экс-министра спорта Дагестана с травмами госпитализировали из СИЗО
Экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова госпитализировали из СИЗО «Матросская тишина» в Москве с множественными ранами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, он попытался покончить с собой в ночь с 19 на 20 июля. Охрана СИЗО обнаружила его утром в критическом состоянии, после чего он был срочно отправлен в НИИ Склифосовского.
Сейчас, по информации издания, врачи оценивают состояние бывшего чиновника как средней степени тяжести.
Магомед Магомедов был министром спорта Дагестана с 2012 по 2021 год, а также несколько лет занимал должность мэра Кизилюрта. 3 октября 2023 он был задержан по подозрению в коррупционных схемах и связях с ОПГ. После этого его доставили в Москву, где 4 октября суд арестовал его.
Ранее депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев в беседе с НСН призвал проверить на полиграфе всех дагестанских чиновников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Налоговая заблокировала счета ИП писателя Глуховского
- Роспотребнадзор: 120 отравлений алкоголем зафиксировано в Томской области
- Экс-министра спорта Дагестана с травмами госпитализировали из СИЗО
- СМИ: Газманова, Титомира, Цекало и Лолиту допросят в суде по делу убитого Талькова
- Один человек погиб и двое детей пострадали в ДТП в Приморье
- Фадеев лишит певицу Ионову возможности пользоваться псевдонимом Глюк'oZa
- В санатории Кузбасса 25 детей обратились к врачам с признаками отравления
- В Анапе около 1,5 тысячи человек остаются без света из-за аварий на сетях
- Два человека пострадали при украинских обстрелах Белгородской области
- На поиски пропавшего в Якутии два дня назад вертолета направили Ми-8
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru