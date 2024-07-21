Экс-министра спорта Дагестана с травмами госпитализировали из СИЗО

Экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова госпитализировали из СИЗО «Матросская тишина» в Москве с множественными ранами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, он попытался покончить с собой в ночь с 19 на 20 июля. Охрана СИЗО обнаружила его утром в критическом состоянии, после чего он был срочно отправлен в НИИ Склифосовского.

Сейчас, по информации издания, врачи оценивают состояние бывшего чиновника как средней степени тяжести.

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Магомед Магомедов был министром спорта Дагестана с 2012 по 2021 год, а также несколько лет занимал должность мэра Кизилюрта. 3 октября 2023 он был задержан по подозрению в коррупционных схемах и связях с ОПГ. После этого его доставили в Москву, где 4 октября суд арестовал его.

Ранее депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев в беседе с НСН призвал проверить на полиграфе всех дагестанских чиновников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиГоспитализацияСИЗОСпортДагестан

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