Экс-министра спорта Дагестана с травмами госпитализировали из СИЗО

Экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова госпитализировали из СИЗО «Матросская тишина» в Москве с множественными ранами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, он попытался покончить с собой в ночь с 19 на 20 июля. Охрана СИЗО обнаружила его утром в критическом состоянии, после чего он был срочно отправлен в НИИ Склифосовского.

Сейчас, по информации издания, врачи оценивают состояние бывшего чиновника как средней степени тяжести.