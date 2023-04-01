Квартиру Абызова продают с молотка за 400 миллионов рублей

Такой была первоначальная цена на квартиру Абызова в Хамовниках по адресу: 1-й Обыденский переулок, дом 5.

Данные аукциона опубликованы на портале «ГИС Торги». Тогри намечены на 19 апреля. Шаговое повышение цены предусмотрено в размере 4 миллионов рублей, пишет Газета.ru.

Михаил Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии в Сибири; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой он заработал порядка 32 миллиарда рублей; об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.

