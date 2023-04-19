Экс-министр труда призвал использовать искусственный интеллект при составлении бюджета
Сергей Калашников заявил в эфире НСН, что для этого уже сегодня есть все необходимые условия.
Использовать искусственный интеллект при составлении бюджета страны можно уже сегодня, заявил экс-министр труда, заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с НСН.
Накануне директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции «Финтех в новой системе координат» заявил, что искусственный интеллект в будущем может быть задействован в составлении бюджета. Калашников отметил, что это возможно уже сейчас.
«Это просто лежит на поверхности, если где-то и использовать искусственный интеллект, так это при составлении бюджета. Ведь на сегодняшний день бюджет – это, по сути дела, замена госплана. Именно анализ больших данных позволяет это делать в новых условиях. В том, что госбюджет и анализ больших данных – это близнецы, сомнений нет», - объяснил он.
Он также допустил, что в таком случае экономисты могут потерять работу, но отметил, что этот процесс отражает объективную реальность.
«Я не знаю, где еще будет применяться искусственный интеллект, это вопрос открытый. Но в этой области реально уже сегодня использовать искусственный интеллект. При необходимости экономисты квалифицированные найдут другую работу. Нельзя сравнивать бюджет страны и то, что кто-то потеряет работу. Модные тренды же тоже отражают какую-то объективную реальность», - заключил собеседник НСН.
Искусственный интеллект не сможет заменить представителей творческих профессий, но миллионам людей придется искать новую работу, заявил ранее в интервью «Радиоточке НСН» руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- СМИ: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
- СМИ: Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T
- Румыния готовится ввести ограничения на продукты с Украины
- Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области
- В ЕК сообщили, что Фон дер Ляйен не приняла решения о выдвижении на второй срок
- Полиция Украины блокирует вход в помещения Киево-Печерской лавры
- Шеф Пентагона выразил надежду, что Швеция присоединится к НАТО до саммита в июле
- Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Чекалиной на запрет пользоваться интернетом
- Болгария с 24 апреля запретит поставку продуктов с Украины
- В КНР назвали ложью сведения США о китайских БПЛА в конфликте на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru