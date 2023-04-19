Экс-министр труда призвал использовать искусственный интеллект при составлении бюджета

«Это просто лежит на поверхности, если где-то и использовать искусственный интеллект, так это при составлении бюджета. Ведь на сегодняшний день бюджет – это, по сути дела, замена госплана. Именно анализ больших данных позволяет это делать в новых условиях. В том, что госбюджет и анализ больших данных – это близнецы, сомнений нет», - объяснил он.

Он также допустил, что в таком случае экономисты могут потерять работу, но отметил, что этот процесс отражает объективную реальность.

«Я не знаю, где еще будет применяться искусственный интеллект, это вопрос открытый. Но в этой области реально уже сегодня использовать искусственный интеллект. При необходимости экономисты квалифицированные найдут другую работу. Нельзя сравнивать бюджет страны и то, что кто-то потеряет работу. Модные тренды же тоже отражают какую-то объективную реальность», - заключил собеседник НСН.

Искусственный интеллект не сможет заменить представителей творческих профессий, но миллионам людей придется искать новую работу, заявил ранее в интервью «Радиоточке НСН» руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

