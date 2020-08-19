Экс-министр транспорта Хабаровского края задержан за взятку

Бывший и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, речь идет о взятке в 1,5 миллионов рублей и 50 тысяч долларов за назначение на вакантную должность в местном госучреждении.

Годовой доход Дегтярёва вырос на полмиллиона рублей

Максим Прохоров вступил в должность после того, как глава министерства уволился по собственному желанию в июле 2020-го года. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 12 августа заявил, что собирается уволить Прохорова «за саботаж». По словам Дегтярева, Прохоров отложил строительство работ на трассе «Новый Угдал – Чегмодын» на следующий год, несмотря на прямое поручение начать работы уже в сентябре. Прохоров 14 августа подал заявление на увольнение по собственному желанию.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: GolovkoLive
ТЕГИ:АрестыХабаровскКоррупция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры