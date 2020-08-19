Экс-министр транспорта Хабаровского края задержан за взятку

Бывший и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, речь идет о взятке в 1,5 миллионов рублей и 50 тысяч долларов за назначение на вакантную должность в местном госучреждении.