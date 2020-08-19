Экс-министр транспорта Хабаровского края задержан за взятку
Бывший и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.
По данным ведомства, дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки, совершенном в особо крупном размере.
По версии следствия, речь идет о взятке в 1,5 миллионов рублей и 50 тысяч долларов за назначение на вакантную должность в местном госучреждении.
Максим Прохоров вступил в должность после того, как глава министерства уволился по собственному желанию в июле 2020-го года. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 12 августа заявил, что собирается уволить Прохорова «за саботаж». По словам Дегтярева, Прохоров отложил строительство работ на трассе «Новый Угдал – Чегмодын» на следующий год, несмотря на прямое поручение начать работы уже в сентябре. Прохоров 14 августа подал заявление на увольнение по собственному желанию.
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