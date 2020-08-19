Годовой доход Дегтярёва вырос на полмиллиона рублей
Бывший депутат Госдумы, ныне временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв задекларировал доход за 2019 год в размере 5,4 миллиона рублей, следует из информации на сайте регионального правительства.
Это почти на полмиллиона больше, чем в 2018 году. Тогда Дегтярёв отчитался о доходе в размере 4,8 миллиона рублей.
Согласно обновлённой декларации, ни у Дегтярёва, ни у его семьи в собственности нет недвижимости. Доход его супруги за 2019 год составил 470,5 тысячи рублей, у неё есть автомобиль Mercedes Benz GLS 350D. В пользовании семьи Дегтярёвых три квартиры.
В июле 2020 года Дегтярёв получил назначение в Хабаровский край. Чтобы приобрести жильё в регионе, врио губернатора намерен взять ипотеку, передаёт телеканал «360».
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