Экс-мэра Сочи Копайгородского арестовали по делу о растрате

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Отмечается, что соответствующее ходатайство органов предварительного расследования было удовлетворено.

«В отношении Копайгородского Алексея Сергеевича... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 24 суток, до 18 ноября 2024 года», - говорится в сообщении.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бывшую главу московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяну Шаблыко по делу о растрате в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
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