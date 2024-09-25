Экс-мэра Сочи Копайгородского арестовали по делу о растрате

Отмечается, что соответствующее ходатайство органов предварительного расследования было удовлетворено.

«В отношении Копайгородского Алексея Сергеевича... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 24 суток, до 18 ноября 2024 года», - говорится в сообщении.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бывшую главу московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяну Шаблыко по делу о растрате в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

