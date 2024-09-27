Экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал арест

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, которого суд арестовал до 18 ноября по обвинению в особо крупной растрате, обжаловал арест, следует из картотеки суда.

Адвокат заявил, что Копайгородскому вменяют растрату в размере 3,7 млн рублей

Бывшему мэру города-курорта вменяется хищение на 3,7 миллиона рублей, вину по предъявленному обвинению он не признал. Ранее стало известно, что Копайгородского также проверят на причастность к другим преступлениям.

Он занимал пост главы Сочи до 14 мая 2024 года, после чего подал в отставку из-за перехода на новое место работы.

Ранее Копайгородский в зале суда заявил, что хочет вернуться обратно на СВО, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
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