Экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал арест
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, которого суд арестовал до 18 ноября по обвинению в особо крупной растрате, обжаловал арест, следует из картотеки суда.
Бывшему мэру города-курорта вменяется хищение на 3,7 миллиона рублей, вину по предъявленному обвинению он не признал. Ранее стало известно, что Копайгородского также проверят на причастность к другим преступлениям.
Он занимал пост главы Сочи до 14 мая 2024 года, после чего подал в отставку из-за перехода на новое место работы.
Ранее Копайгородский в зале суда заявил, что хочет вернуться обратно на СВО, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обвинение запросило пожизненный срок обвиняемому в покушении на Прилепина
- Врач рассказала, что сниффинг может вызвать отек мозга и удушье
- Лукьяненко: Переизбыток ремейков таит угрозу для всей киноиндустрии
- Минобороны: ВСУ лишились за неделю 16140 военных
- ВС РФ освободили населенный пункт Мариновка в ДНР
- Депутат Горелкин: Реестр майнеров в РФ будет вести налоговая
- Эрик Клэптон представил песню для первого за восемь лет альбома
- Экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал арест
- СМИ: «Барселону» оштрафовали за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов
- «Всегда был оптимистичен»: Сын Мадянова рассказал о последних днях артиста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru