Адвокат заявил, что Копайгородского вменяют растрату в размере 3,7 млн рублей
25 сентября 202418:47
Следствие вменяет экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому присвоение двух земельных участков. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Павел Зайцев.
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По его словам, речь идёт об ущербе, сумма которого составляет 3,7 млн рублей.
«Веняют ущерб на три миллиона 700 тысяч... Мой подзащитный не признал вину по этому делу», - заключил юрист.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского по делу о растрате до 18 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru