Адвокат заявил, что Копайгородского вменяют растрату в размере 3,7 млн рублей

По его словам, речь идёт об ущербе, сумма которого составляет 3,7 млн рублей.

«Веняют ущерб на три миллиона 700 тысяч... Мой подзащитный не признал вину по этому делу», - заключил юрист.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского по делу о растрате до 18 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».