Адвокат заявил, что Копайгородского вменяют растрату в размере 3,7 млн рублей

Следствие вменяет экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому присвоение двух земельных участков. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Павел Зайцев.

Коррупция и свинина вместо говядины: Фигурантам дела о некачественных сухпайках предъявили обвинение

По его словам, речь идёт об ущербе, сумма которого составляет 3,7 млн рублей.

«Веняют ущерб на три миллиона 700 тысяч... Мой подзащитный не признал вину по этому делу», - заключил юрист.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского по делу о растрате до 18 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:Уголовное ДелоРастратаМэрСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры