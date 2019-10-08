Экс-король Малайзии пытался откупиться от русской жены

Как сообщает сайт KP.Ru, Мухаммад развелся с Воеводиной согласно исламским традициям – попросту произнес три раза подряд слово «талак» (развод). Однако российский суд такую процедуру, разумеется, не признает.

Друзья семьи рассказали, что монарх бросил жену спустя месяц после свадьбы – во время отдыха в Швейцарии. Оксана в тот момент находилась на четвертом месяце беременности.

Воеводина после этого вынужденно вернулась в России и пыталась спасти брак. Однако, утверждают собеседники издания, монарх вместо этого предложил супруге договориться «по-тихому» и решить вопрос с воспитанием ребенка. В частности, его адвокаты предлагали россиянке от 900 тысяч долларов в год при условии, что она будет рожать не в России, а в одной из европейских стран. Несмотря на щедрое предложение, Оксана ответила отказом. В результате на содержание ребенка Мухаммад на данный момент не выделил ни копейки.

