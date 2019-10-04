Экс-король Малайзии оставил без денег «Мисс Москву-2015» и сына

Британские СМИ рассказали о деталях бракоразводного процесса бывшего короля Малайзии Мухаммада V и «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной. Как заявили Daily Mail некие источники, русская жена якобы настаивает на выплате алиментов на сына в размере 2 миллионов рублей в месяц, а также требует роскошную квартиру в Москве и дом в Лондоне.

«Да за кого она меня принимает… за Билла Гейтса?», - цитирует издание слова монарха. Он сетует, что и так в ходе мимолётной совместной жизни одарил жену обручальным кольцом за 16 миллионов рублей, элитной машиной Porsche Cayenne за 9,5 миллионов. В ответ, по словам Мухаммада V, неблагодарная выложила в соцсети свадебные фото, хотя король хотел сохранить церемонию и свой семейный статус в секрете. При этом, их общего сына назвала в честь другого мужчины.

Однако, как сообщает сайт KP.RU, эти факты не соответствуют истинному положению вещей. На этом настаивает человек, хорошо знакомый с семейной ситуацией Оксаны и экс-короля. По данным источника, фото на самом деле слил в сеть один из гостей монарха, который, к тому же, вёл себя не подобающим образом во время свадьбы.

Что касается материальных запросов женщины, то она живет в съемной квартире, король не купил никакого жилья для нее и для сына, утверждает собеседник издания. При этом даже роды оплачивали друзья Оксаны, а свадебное кольцо, вручённое при помолвке, она давно продала. Источник также отмечает, что расходы бывшего короля за полтора года составили около 64 миллионов долларов.

