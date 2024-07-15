Экс-командующего 58-й армией генерала Попова перевели под домашний арест

Обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова смягчили меру пресечения. Как пишет ТАСС, соответствующее решение принял 235-й гарнизонный военный суд.

Генерал Попов объявлен на Украине в международный розыск

Уточняется, что было удовлетворено ходатайство следствия. Генерала перевели из СИЗО под домашний арест.

«Меру пресечения установить до 11 октября», - говорится в решении суда.

Ранее адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что Следственный комитет РФ приступил к проверке по поданному генералом заявлению о госизмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СИЗОДомашний АрестМошенничествоСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры