Экс-командующего 58-й армией генерала Попова перевели под домашний арест
15 июля 202416:18
Обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова смягчили меру пресечения. Как пишет ТАСС, соответствующее решение принял 235-й гарнизонный военный суд.
Уточняется, что было удовлетворено ходатайство следствия. Генерала перевели из СИЗО под домашний арест.
«Меру пресечения установить до 11 октября», - говорится в решении суда.
Ранее адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что Следственный комитет РФ приступил к проверке по поданному генералом заявлению о госизмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru