Экс-командир батальона Росгвардии арестован за превращение полигона в свалку

Бывший командир батальона отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Росгвардии Батир Абазов оказался фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он превратил полигон своего подразделения в свалку. Размер ущерба оценивается не мене, чем в 30 миллионов рублей.

Между тем, как сообщает «Коммерсант», сам обвиняемый утверждает, что позволял сгружать бытовые и строительные отходы на полигоне только в течении менее трёх месяцев, а до этого тем же занимались другие командиры на протяжении нескольких лет. На данный момент незаконная свалка раскинулась на площади около 10 гектаров.

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова

В ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда Абазов просил отменить решение гарнизонного суда подмосковного Реутова о своём аресте. Как признался подполковник, за разрешение загрязнять полигон он получил 500 тысяч рублей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам офицера, он решился на противоправные действия из-за непростого материального положения. Абазов посетовал на невозможность прокормить семью с тремя детьми на зарплату военного.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СвалкаРосгвардияАресты

Горячие новости

Все новости

партнеры