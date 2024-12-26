Экс-командир батальона Росгвардии арестован за превращение полигона в свалку

Бывший командир батальона отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Росгвардии Батир Абазов оказался фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он превратил полигон своего подразделения в свалку. Размер ущерба оценивается не мене, чем в 30 миллионов рублей.

Между тем, как сообщает «Коммерсант», сам обвиняемый утверждает, что позволял сгружать бытовые и строительные отходы на полигоне только в течении менее трёх месяцев, а до этого тем же занимались другие командиры на протяжении нескольких лет. На данный момент незаконная свалка раскинулась на площади около 10 гектаров.