Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-полковника Захарченко по делу о взятках

Сторона государственного обвинения просит назначить осуждённому бывшему главе управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко наказание в вид 17 лет лишения свободы по делу о взяточничестве на 1,4 миллиарда рублей. Такую позицию прокурор озвучил в Пресненском районном суде Москвы, где случается дело бывшего полковника полиции.

Прокурор Милана Дигаева попросила отправить Захарченко отбывать наказание в колонию строго режима, а также выплатить штраф в 500 миллионов рублей. На скамье подсудимых, помимо экс-сотрудника МВД находятся еще три человека: бывший адвокат Виктор Белевцов, Василий Критинин, а также бизнесмен Валерий Маркелов. Обвинение просит для Белевцова и Критинина по девять лет колонии и 100 млн рублей штрафа каждому, для Маркелова - 12 лет колонии и 500 млн рублей штрафа.

Согласно материалам дела, в 2007-2016 годах Захарченко регулярно получал взятки от организованной преступной группы, которая контролировала ряд так называемых обнальных компаний - «прачечных». Фирмы не вели реальный бизнес, а распоряжались деньгами на их счетах в банках, путем совершения незаконных операций.

В июне 2019 года Захарченко уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 миллиона рублей, лишен звания и государственных наград. Позднее Мосгорсуд решил урезать срок приговора на шесть месяцев.

