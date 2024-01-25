Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии за взятки
Измайловский суд Москвы признал бывшего главу Пензенской области Ивана Белозерцева виновным во взяточничестве в особо крупном размере и незаконном хранении оружия, сообщает ТАСС.
По решению суда, экс-чиновнику было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Кроме того, его оштрафовали на сумму более 450 млн рублей.
Экс-сенатор, глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, который, по версии следствия, передавал Белозерцеву взятки, получил 11 лет лишения свободы. При этом его также отрафовали на сумму свыше 450 млн рублей.
Ранее Центральный суд города Челябинска признал экс-главу областного управления Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина виновным в получении взятки и приговорил его к 16 годам лишения свободы, а также оштрафовал на 400 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru