Белозерцев признал получение 20 миллионов рублей от Шпигеля
Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признает, что тот получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, но на избирательную кампанию, передает РИА Новости.
Экс-губернатор Белозерцев проходит вместе с экс-сенатором Борисом Шпигелем и другими фигурантами по громкому делу о коррупции.
Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель обвиняется в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который арестован за взяточничество. Кроме него фигурантами уголовного дела являются его супруга Евгения, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, Геннадий Марков и Фёдор Федотов.
Белозерцева задержали 21 марта. По данным следствия, в течение 2020 года Шпигель, его жена и топ-менеджеры передали губернатору взятку в виде денег и ценностей на общую сумму более 31 млн рублей. Белозерцев свою вину не признает. Басманный суд Москвы вынес решение об аресте губернатора сроком на два месяца - до 20 мая.
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